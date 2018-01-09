بين 3و8 سنوات حبس نافذ لشبكة سرقت سلع من حاويات في ميناء سكيكدة

أخبار الجزائر
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بين 3و8 سنوات حبس نافذ لشبكة سرقت سلع من حاويات في ميناء سكيكدة
بقلم محمد حمادة

التمست نيابة محكمة الجنح بسكيكدة، مساء أمس، تسليط عقوبة الحبس النافذ مابين 3 و8 سنوات، في حق 10 أشخاص.

تتراوح أعمارهم بين 25 و45 سنة، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار من أجل السرقة الموصوفة، وخيانة الأمانة.

القضية تعود إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما فككت عناصر الدرك شبكة اختصت في سرقة سلع من حاويات.

وذلك بعد خروجها من ميناء الولاية باتجاه مستودعات أصحابها سواءً بسكيكدة أو ولايات أخرى.

حيث يقوم اثنان منهما يعملان كسائقان لشاحنات نقل الحاويات، بإخراجها من الميناء على أن يقوم البقية بفتحها وأخذ كميات منها دون أن يتفطن أصحابها بعد إعادة غلقها.

وذلك في أماكن خاصة وباستعمال أدوات خاصة، قبل أن يتم تسويق هذه المسوقات مباشرة أو إخفاءها إلى غاية تسويقها.

وحسب مصادر النهار، فإنه سيتم الفصل في القضية الأسبوع المقبل.

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