بين 40 إلى 60 ملم..أمطار جد غزيرة وبرد في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد.

وحسب المصلحة ذاتها، فإن كميات الأمطار تصل إلى 60 ملم محليا إلى غاية منتصف نهار الجمعة.

أما الولايات المعنية، فهي كل من المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة وبسكرة.

وفي نشرية خاصة أخرى، نبه الديوان من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد. بكميات تصل إلى 40 ملم محليا وتمتد من 13 سا إلى غاية 23 سا. في كل من الجلفة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.