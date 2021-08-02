“بيوفارم” تشرع في إستيراد 2000 مكثف أكسجين وبيعها بسعر موحد

أعلنت شركة “بيوفارم” عن شروعها في إستيراد 2000 مكثف أكسجين. قصد وضعها على مستوى السوق الوطنية من خلال شبكة الصيدليات عبر كامل التراب الوطني، بسعر موحد حدد بـ 115 ألف دينار .

وحسب بيان للشركة، فقد تم أمس إستلام الدفعة الأولى المتمثلة في 500 جهاز، ستوزع خلال 24 ساعة على جميع الولايات عبر أنحاء الوطن. ومن المتوقع إستكمال العملية بشكل نهائي في غضون عشرة أيام المقبلة. وبالنظر للطابع الإنساني للعملية، فإن الشركة لن تحصل على أي هامش ربح تجاري من هذه المعدات. التي ستعتمد أسعارا موحدة في جميع أنحاء البلاد، من خلال توزيعها عبر شبكة الصيدليات.

وأوضح البيان، أنه تم تحديد هامش ربح يغطي تكاليف الصيدلي فقط، وذلك بالتنسيق مع النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص “سناب”. لذا فقد حدد سعر البيع للأفراد في هذه العملية الأولى بـ 115000 دينار. وأوضحت بأن وزارة الصناعة الصيدلانية، طلبت منها، لأول مرة، استيراد مكثفات أكسجين بسعة 10 لترات موجهة للعلاج المتنقل، خارج المراكز الصحية.

كما اعتبرت شركة “بيوفارم” في بيانها، أن مساهمة الصيادلة الخواص أساسية وحاسمة. في وقت يستوجب ضمان توزيع مباشر لهذه التجهيزات للمرضى الذين يحتاجونها. مع تفادي كل أشكال المضاربة التجارية أو المزايدة غير المرغوب فيها