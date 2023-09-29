بيولي:”عدلي صبر كثيرا على قلة مشاركاته وبرهن أنه لاعب جيد”

أبدى مدرب الميلان ستيفانو بيولي، رضاه على الظهور الأول للاعب الفريق الفرانكو الجزائري ياسين عدلي، خلال المباراة السابقة أمام كالياري.

وصرّح المدرب بيولي، اليوم الجمعة على هامش المؤتمر الصُحفي الذي يسبق مواجهة الغد أمام لازيو:”عدلي يتمتع بصبر كبير وقوة ذهنية كبيرة أيضًا، لأنه لم يشارك كثيرًا مع الفريق”.

وأضاف بيولي:”كنت أبحث عن لاعبين في وسط الميدان يمتلكون خصائص مغايرة عن عدلي، لذا أخبرته أنه سيتم توظيفه في منصب خط الوسط الدفاعي بجانب كرونيتش”.

وتابع المتحدث: “عدلي احتاج لبعض الوقت لفهم ما هو واجبه في منصبه الجديد كلاعب مسترجع وصانع ألعاب أثناء عملية الاستحواذ على الكرة وأثناء عملية استرجاعها”.

وأوضح ذات المتحدث: “أعلم أنه لن يكون مثاليا في هذا المنصب، لكن بتواجده يمكننا القيام بعمل ممتاز، وعدلي مقتنع بقدرته على إيجاد مساحة للعب، وهذا أمر رائع بالنسبة للاعب في هذا المستوى”.