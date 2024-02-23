بيولي :”بن ناصر فقد بعض الحماس بسبب كأس إفريقيا”

أبدى مدرب ميلان ستيفان بيولي رضاه التام لما يقدمه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر بعد عودته من منافسة كأس أمم إفريقيا رغم اعترافه بتضييع البعض من مستوياته.

وقال ستيفانو بيولي خلال الندوة الصحفية التي عقبت مباراة أمس أمام نادي رين التي نقلها الإعلام الإيطالي اليوم “بن ناصر كان في حالة بدنية ممتازة، هو لاعب معنا في ميلان”.

كما أضاف بيولي “بن ناصر فقد بعض الحماس وأعتقد أن كأس أمم إفريقيا أثرت عليه سلبا بعض الشيء”.

وكان “دينامو” ميلان قد شارك في مباراة أمس، أين قدم مستويات جيدة، وكبيرة، ما أجبر مدربه للقيام بمصافحته والإشادة به، حيث لعب دورا كبيرا في التأهل إلى الدور القادم من منافسة اليوروباليغ.

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