بيولي يجدد ثقته في بن ناصر

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الأربعاء، عن تجديد مدرب أيسي ميلان، ستيفانو بيولي، ثقته في لاعبه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر.

ووفقا لتقارير إيطالية، فإن مدرب الميلان بيولي، يولي أهمية كبيرة للاعب بن ناصر، ويعلق عليه آمال كبيرة لقيادة خط وسط الفريق في ظل غياب اللاعب بوبيغا.

وأوضحت ذات التقارير، أن المدرب بيولي يركز على اللاعب بن ناصر، ومن المنتظر أن يقحمه كأساسي في المواجهة التي ستجمع فريقه غدا الخميس، بالمنافس سلافيا براغ برسم ثمن نهائي الأوروبا ليغ.