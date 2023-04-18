بيولي يراهن على بن ناصر لتخطي نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية، بأن مدرب نادي أسي ميلان، ستيفانو بيولي، يراهن على لاعبه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، لتخطي عقبة نابولي سهرة اليوم الثلاثاء.

ويلتقي ميلان بمضيفه نابولي، بملعب “دييغو أرماندو مارادونا” ضمن إياب الدور ربع النهائي من رابطة أبطال أوروبا. بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بهدف من دون رد لصالح ميلان. سجله بن ناصر.

وأفاد موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، بأن بيولي، يرى في بن ناصر وزميله الفرنسي جيرو، مفتاح الصمود في مدينة نابولي. والتأهل إلى المربع الذهبي لـ”الشامبينز ليغ”.

جدير بالذكر، أنّ لاعب الخضر، مرشح للتواجد ضمن التشكيلة الأساسية التي سيختارها بيولي. لمواجهة نابولي، التي ستكون الثالث بين الفريقين في ظرف أسبوعين.