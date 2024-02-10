بيولي يزف أخبارا سارة بشأن بن ناصر

زف مدرب أيسي ميلان، ستيفانو بيولي، أخبارا سارة بشأن وضعية لاعبه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر مع الفريق الإيطالي.

وصرّح بيولي اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة فريقه ميلان أمام نابولي:”بن ناصر وضعه الصحي بخير”.

وأضاف بيولي:”لقد قضى بن ناصر أسبوعا جيدا مع الفريق، وهو متاح لأن يشارك من الدقيقة الأولى أمام نابولي”.

يجدر الإشارة، يواصل بن ناصر عودته التدريجية إلى المنافسة بعد شفائه من الإصابة على مستوى العضلة المقرّبة، حيث شارك في آخر مواجهة أمام فروشيوني في 28 دقيقة.