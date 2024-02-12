بيولي يطمئن بخصوص إصابة بن ناصر أمام نابولي

تحدث مدرب أيسي ميلان، ستيفانو بيولي، بخصوص الوضع الصحي للاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

بعد مغادرته، أمس الأحد، أرضية ميدان مباراة نابولي، في الجولة 24 من الكالتشيو الإيطالي، في الدقيقة 65 من عمر الشوط الثاني.

وصرح بيولي عقب نهاية المواجهة، لقناة “دازن”:” بن ناصر يبدوا متعبا بعض الشيء بعد مشاركته في كأس أمم إفريقيا”.

وأضاف بيولي:” تحدثت مع اللاعب مابين الشوطين وأكد لي أنه مرهق بعض الشيء ولا يعاني من أي إصابة”.