بيولي يكشف موعد عودة بن ناصر للمنافسة

تحدث مدرب نادي أسي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، عن لاعبه الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر كاشفا موعد عودته للمنافسة.

وصرح بيولي، اليوم الأربعاء، خلال ندوته الصحفية، التي تسبق مواجهة سبارتا براغا، ضمن الدوري الأوربي: “بن ناصر لن يكون معنيا بمباراة الغد أمام سبارتا براغا”.

وكشف مدرب الميلان، الموعد المرتقب لعودة نجم الخضر مضيفا: “أعتقد أنه سيكون متاحا لمباراة هذا الأحد، ضد نادي بارما”.

وفضل ستيفانو بيولي، عدم المغامرة بصحة اسماعيل بن ناصر، مفضلا اراحته أمام سبارتا براغا، لاستعادته بكامل عافيته أمام نادي بارما وفي باقي المباريات.