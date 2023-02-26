بيولي يكشف موعد عودة بن ناصر

كشف مدرب نادي ميلان الإيطالي، ستيفانو بيولي، بأن الوضعية الصحية للاعبه الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، تشهد تحسنا ملحوظا، وأن عودته إلى أجواء المنافسة باتت قريبة.

وأصيب متوسط ميدان الخضر، نهاية شهر جانفي الماضي، بمناسبة لقاء الجولة 19 من الكالتشيو، أمام لازيو، وضيع مباريات مهمة لميلان في الدوري المحلي، وذهاب الدور ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا أمام توتنهام الانجليزي.

وعلى هامش الندوة التي عقدها أمس، تحسبا لمباراة اليوم الأحد، أمام أتالانتا في الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي، تحدث بيولي، عن حالة بن ناصر الصحية، مؤكدا بأن إصابته ليست خطيرة.

وأضاف التقني الإيطالي: “بن ناصر يعاني من إصابة تستلزم راحة ما بين 4 إلى 5 أسابيع، حاولنا استعادته في لقاء توتنهام، وضعه الصحي أصبح أفضل لكننا رفضنا المخاطرة به، وسيكون في الفريق من الأسبوع المقبل”.

وفي سياق متصل، توقع موقع ” radiorossonera” المقرب من النادي اللومباردي، أن يشرك المدرب ستيفانو بيولي، لاعبه الدولي الجزائري، في لقاء الجولة الـ 25، أمام فيورنتينا، لتجهيزه ليكون أساسيا بعدها بـ 4 أيام في مواجهة توتنهام بـ”التشامبينز ليغ”.