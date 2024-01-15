بيومي فؤاد يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

تعرض النجم المصري بيومي فؤاد، لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، ونقل إلى المستشفى، حسب ما أعلنه نجله المخرج الشاب محمد.

وكشف مقطع فيديو متداول عن خضوع بيومي ونجله للعلاج بالتنفس الصناعي، ولم يتم الكشف عن طبيعة الأزمة الصحية التي استدعت نقل الإثنين إلى المستشفى.

ونشر محمد نجل بيومي فؤاد مقطع فيديو لوالده عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع إنستغرام.

وظهر الفنان داخل غرفة الطوارئ في أحد المستشفيات ويضع جهاز التنفس الصناعي على وجهه.

يذكر أن بيومي فؤاد شارك مؤخرا ببطولة 4 أفلام من إجمالي 8 أفلام تم طرحها منذ مطلع العام الجديد 2024.

كما شارك بنفس الوقت ببطولة عدة مسرحيات ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض كان آخرها مسرحية “الصندوق الأحمر”.