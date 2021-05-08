بيونة تبكي على مرض صويلح حسان كشاش متأثر والجميع يدعوا له بالشفاء

إستضاف برنامج زابينغ رمضان سهرة اليوم نجوم التمثيل في الجزائر والذين تألقوا في الأعمال الرمضانية بمسلسل مليونير ودقيوس ومقيوس.

وحضر البرنامج كل من الممثلة القديرة بيونة والممثل حسان كشاش بالإضافة إلى نبيل عسلس ونسيم حدوس وأيضا المتألق عدولة

كما شارك البرنامج عبر تقنية السكايب المغني العالمي سولكينغ مع سارة لعلامة وأيضا رضا السيكا.

وكان حاضرا برنامج زابينغ رمضان الممثل القدير صالح أوڨروت الذي تأثر الجميع بمرضه ودعوا له الله ان يشفيه.

ولم تتمالك الممثلة القديرة بيونة نفسها من البكاء تأثرا بمرض صويلح ووفاة بلاحة بن زيان.

بينما حسان كشاش قال أن صويلح إنسان مؤمن وأدعوا الله له بالشفاء

في الحاضرون كلهم تأثروا وقالو أن صويلح عملاق ونرجوامن الله أن يشفيه ويعود لنا.