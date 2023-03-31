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بيونة ترد حول إشاعات على مرضها بالزهايمر..

بقلم النهار أونلاين
بيونة ترد حول إشاعات على مرضها بالزهايمر..
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بيونة ترد حول إشاعات على مرضها بالزهايمر.. “عندي الزهامير على الناس لي ما نحبهومش”.

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