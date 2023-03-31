قناة النهار بيونة ترد حول إشاعات على مرضها بالزهايمر.. بقلم النهار أونلاين نشر في 31 مارس 2023 - 14:43 تحديث في 31 مارس 2023 - 16:37 شارك غرِّد أرسل 50 0 بيونة ترد حول إشاعات على مرضها بالزهايمر.. “عندي الزهامير على الناس لي ما نحبهومش”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZJgEN برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا دلال خير: شابة في ربيع العمر أصيبت بشلل نصفي تروي قصتها ومعاناتها مع المرض قناة النهار 10 مارس صريح جدا: هذه هي أسعد مرحلة في حياة الجزائري .. قناة النهار 16 مارس مؤسسة كوريناف لصناعة سفن الصيد..إستثمار جزائري ناجح قناة النهار 12 مارس "المغني أمون تالنت: "عانيت من صحابي وفاميلتي باش يصعبولي ما نطلعش وما نبانش قناة النهار 27 مارس الإعجاز العلمي في القرءان : نعمة الماء قناة النهار 26 مارس هكذا كانت الأجواء بعد نهاية لقاء الخضر أمام النيجر قناة النهار 28 مارس ضحكة ولعبة /🤔 من هو الصبي الذي لم يبكي 3 أشهر😍 ؟! جاوب وربح معانا كليماتيزور قناة النهار 29 مارس التعديل الحكومي .. وزراء جدد لتجسيد تطلعات المواطن وإلتزامات الرئيس تبون قناة النهار 17 مارس بيونة ترد على الناقد محمد علال.. قناة النهار 31 مارس البويرة : توفير اللحوم البيضاء بأسعار معقولة تحسبا لشهر رمضان قناة النهار 19 مارس