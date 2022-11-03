قناة النهار “بيونة ترد على يحيى طبيش.. “أنت غير تاع سقالي بقلم قناة النهار نشر في 03 نوفمبر 2022 - 23:27 the weekend show شارك غرِّد أرسل 43 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/A8tF3 اقرأ أيضا قيس سعيد : ليست المرة الأولى التي تقوم بها الجزائر بلم الشمل قناة النهار 02 نوفمبر دلال خير: عائلة من 6 أفراد تعاني الفقر والمرض وخطر المـ.ـوت بقلب العاصمة قناة النهار 28 أكتوبر بعد تشديد الرقابة على الحليب المدعم.. المقاهي ترفع من سعر كوب الحليب قناة النهار 30 أكتوبر إقتصاد: نواب البرلمان يقترحون إستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات عوض 3 سنوات قناة النهار 29 أكتوبر كلمة رئيس جمهورية العراق خلال اليوم الثاني للقمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر شاهد لحظة وصول الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة قناة النهار 01 نوفمبر "السيسي : تهــديد أمن الخليج هو تهــديد لنا جميعا والأخطار التي تواجه دولنا .."واحدة قناة النهار 02 نوفمبر "الرئيس تبون مخاطبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.."سنكون دائما معكم قناة النهار 02 نوفمبر "سامية طبوش: "مارانيش فرحانة في حياتي بسبب ناس خذلوني قناة النهار 27 أكتوبر يحيى طبيش يقصف الفنان "بابيلون".. "لازم تطور روحك وتغني غنية جديدة باه تهدر على الشاب مامي" قناة النهار 20 أكتوبر