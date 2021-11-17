بيونة تصنع الحدث في مدرجات “تشاكر”

تداول مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للممثلة القديرة “بيونة” وهي تشجع المنتخب الوطني في ملعب مصطفى تشاكر. كما تواجدت “بيونة” في المدرجات رفقة الأنصار الذين تنقلوا بكثرة من أجل تشجيع المنتخب الوطني في مباراتهم الحاسمة للتأهل إلى الدور الفاصل.

وظهرت الفنانة القديرة “بيونة”، في مقاطع الفيديو وهي تمسح الدموع فرحا بعد تعادل الفريق الوطني ضد ضيفه بوركينا فاسو 2-2. وهذا في إطار قمة الجولة الختامية من الدور الثاني، من تصفيات كأس العالم في القارة الأفريقية.

وعلّق نشطاء الفضاء الأزرق ومواقع التواصل الأخرى، على الروح الوطنية العالية للفنانة التي تنقلت للملعب في ظروف التقلبات الجوية. كما قامت “بيونة” بتشجيع الخضر في مباراتهم الحاسمة، التي تابعها الجزائريون بغليان الأعصاب.

وجرت مواجهة المنتخب الوطني، في أجواء ممطرة، أين تنقل الأنصار منذ الصبيحة، ضاربين هذه الاضطرابات عرض الحائط. كما شهد ملعب التشاكر في البليدة، اكتظاظ كبير بالأنصار الذين جاؤوا من ولايات مختلفة.

وبلغ المنتخب الوطني، أمسية الثلاثاء، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة الـ21 قبل أن يعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما سجل سفيان فيغولي هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص المنتخب الوطني. قبل أن يُعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83. وتدخل المواجهة لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر 2022.

كما يقترب المنتخب الوطني من تحطيم الرقم القياسي لمنتخبي البرازيل وإسبانيا اللذان يتواجدان في المركز الثاني بـ35 مباراة دون هزيمة. في حين يملك المنتخب الوطني في رصيده 33 مباراة دون هزيمة.

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