بيونسيه تعلن عن جولة عالمية

أعلنت النجمة العالمية بيونسيه القيام بجولة عالمية، والتي تأتي ضمن إصدار ألبومها الأخير “رينيسانس”.

وقامت المغنية ، التي لاقت نجاحًا العام الماضي بألبومها Renaissance. بإضفاء الطابع الرسمي على جولتها العالمية اليوم الأربعاء وكشفت تفاصيل المواعيد.

وتم حتى الآن الإعلان فقط عن المواعيد الأوروبية وأمريكا الشمالية. مما يشير إلى وجوب اتباع حفلات موسيقية أخرى تقع في قارات أخرى.

ويبدأ الجدول الزمني الحالي في ستوكهولم في 10 ماي ويعبر أوروبا إلى وارسو في 27 جوان، قبل المتابعة عبر المحيط الأطلسي. آخر موعد تم الإعلان عنه حتى الآن سيكون 27 سبتمبر في نيو أورلينز.