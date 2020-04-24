بيونسي تتبرع بـ6 ملايين دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا

أعلنت النجمة العالمية بيونسي التبرع بـ6 ملايين دولار، لعدد من المبادرات خلال تفشي فيروس كورونا.

وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، تم تقديم التبرع للتحالف الوطنى للصحة العقلية، جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والمنظمات المجتمعية المحلية التي تعمل على تحسين الصحة العقلية.

وقالت بيونسي إن الأعباء العقلية تتسارع للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الضروريات الأساسية خلال هذه الأزمة.

وقدمت بيونسي الدعم لمجموعة من الجمعيات الخيرية التي توفر هذه الضروريات، من الطعام والمياه ومستلزمات التطهير والتنظيف والأدوية وأقنعة الوجه ومستلزمات النظافة الشخصية.