بيونغ يانغ تنفي تعاونها مع سوريا بشأن الأسلحة الكيمياوية

ذكرت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، مساء أمس الخميس ، أن بيونغ يانغ نفت تقارير تفيد بأنها تعاونت مع سوريا بشأن الأسلحة الكيماوية وقالت إن الولايات المتحدة اختلقتها للضغط على البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث في معهد أبحاث الدراسات الأمريكية بوزارة الخارجية قوله إن الولايات المتحدة اختلقت “حجة لا معنى لها” عن مساعدة كوريا الشمالية لسوريا في إنتاج أسلحة كيميائية.

ونقلت الوكالة عنه قوله أيضا “مثلما قلنا بوضوح عدة مرات، جمهوريتنا لا تطور ولا تنتج ولا تخزن الأسلحة الكيماوية وتعارض استخدام الأسلحة الكيماوية نفسها”.