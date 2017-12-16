بيونغ يونغ تواصل تجاهل واشنطن

تجاهل سفير كوريا الشمالية بالأمم المتحدة، الجمعة، دعوة أميركية إلى وقف تجارب الأسلحة لإجراء محادثات مع بلاده بشأن برنامجها النووي.

وقال إن بيونغ يونغ لن تشكل تهديدا لأي بلد ما دامت مصالحها لم تنتهك.

وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال في وقت سابق إنه ينبغي لكوريا الشمالية التوقف عن سلوك التهديد قبل موافقة واشنطن على الحوار.

ولم يتطرق السفير الكوري الشمالي جا سونج نام، بالذكر إلى دعوة تيلرسون في كلمته بالجلسة.

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس ، إنه لا يعتقد أن صاروخ كوريا الباليستي العابر للقارات يشكل تهديدا لأمريكا.