بييرس مورغن:”ليس لديكم أدنى فكرة عما قاله رونالدو عن ميسي”

كشف الصحفي البريطاني بييرس مورغن، عن مستجدات جديدة متعلقة بالحوار الذي أجراه مؤخرا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وغرد مورغن عبر تويتر اليوم الأربعاء:”ليس لديكم أدنى فكرة عما قاله رونالدو بخصوص ليونيل ميسي في مقابلته معي”.

وأضاف في تغريدته:”عليكم بالإنتظار للجزء الثاني للمقابلة مع رونالدو، ستتصدر عناوين الصحف العالمية”.

للإشارة، بلغ الجزء الأول لمقابلة رونالدو مع الصحفي بييرس مورغان لأكثر من 44 مليون مشاهدات.

كما أعلن الصحفي بييرس، عن إطلاق الجزء الثاني من الحوار مع رونالدو، عشية اليوم بداية من الساعة الـ20.00 مساء بالتوقيت البريطاني.