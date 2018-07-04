“بييلسا” يُريد بهلولي معه في إنجلترا

يتواجد الجزائري الأصل، فارس بهلولي على رأس المطلوبين في “ليدز يونايتد” الإنجليزي و”لاس بالماس” الإسباني، اللذين يستهدفان إستقدامه هذه الصائفة.

ووفقا لتقارير فرنسية، فإن متوسط الميدان، يُعتبر أولوية للأرجنتيني “مارسيلو بييلسا” الذي يُريده معه “ليدز” خاصة وأنه يعرف مُؤهلاته جيدا.

وينتظر “اللوكو” وإدارته بعض الوقت قبل تقديم عرض رسمي، لصاحب الـ23 عاما لإنتظار سقوط سعره وهو المُرتبط مع “ليل” لـ2020.

وعاش خريج “ليون” موسما أسودا مع أبناء الشمال، مُكتفيا بلعب 11 مُباراة، إثنان منها كأساسي، بمجموع لم يتجاوز الـ299 دقيقة.