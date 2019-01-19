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“بييلسا” يُريد عبيد في إنجلترا

الرياضة
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“بييلسا” يُريد عبيد في إنجلترا
بقلم إسماعيل عشاش

دخل الدولي الجزائري، مهدي عبيد “رادار” نادي “ليدز يونايتد” الإنجليزي، والذي يستهدف إستقدامه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، قادما من “ديجون”.

وأشارت “فرانس فوتبول” بأن المُدرب الأرجنتيني “مارسيلو بييلسا”، مُهتم كثيرا بمُتوسط الميدان، لتدعيم تشكيلته التي تُنافس على الصعود لـ”البريمير ليغ”.

ويُنتظر أن يُوافق الفرنسيون على التفاوض بشأن لاعبهم، خاصة وأنهم لا يُريدون تضييعه دون مُقابل خلال سوق التحويلات الصيفي القادم.

يُذكر بأن خريج “لانس” سيكون حُرا من أي إلتزام بداية من جوان 2019،  مما سيدفع إدارة فريقه للسعي لبيعه سريعا.


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