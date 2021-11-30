“بي ان سبورت” القطرية تعلن نقل مباريات كأس العرب مجّانا

أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية عن إطلاق بث مباريات كأس العرب التي تجري أطوارها في العاصمة المصرية الدوحة بشكل مجاني.

وحدثت مستجدات بمقر القناة القطرية التي عوّدت جمهورها ببث عدد كبير من المباريات وأغلب المنافسات العالمية والعربية.

وجرت المباراة الأولى بين تونس وموريتانيا عبر تغطية مباشرة على قناة “الكأس”، فيما شفّرت عبر قنوات “بيان سبورت”.

ويبدو أن مستجدات طارئة حدثت، ستمنح عشاق المستديرة العربية إرياحية كبيرة في مشاهدة متعة كرة القدم.

يذكر، أن الجماهير العربية عامة والجزائرية خاصة أبدت استيائها من تشفير المباريات. الأمر الذي أجبر المسؤولين عن القناة القطرية في إعادة النظر من جديد.