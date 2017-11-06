بَرَدٌ وأمطار على الولايات الشمالية إلى غاية يوم الثلاثاء

تخص 9 ولايات وكميات الأمطار تصل إلى 30 ميليمترا

أصدرت مصلحة الأرصاد الجوية نشرية خاصة حذرت من خلالها من تساقط أمطار رعدية بالولايات الوسطى والشرقية مصحوبة بحبات البرد ورياح قوية، على أن تصل كميات الأمطار إلى 30 ميليملترا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الاضطراب الجوي ستعرفه 9 ولايات هي جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة والطارف، إضافة إلى ولايات بومرداس، تيزي وزو والبويرة وكذا ولاية بجاية.

ويأتي الاضطراب الجوي بعدما عرفت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة، التي وصلت إلى 32 درجة مئوية بالمناطق الشمالية، فيما سجلت درجات حرارة قصوى في الولايات الجنوبية، الامر الذي أدى إلى مسارعة وزارة الشؤون الدينية والاوقاف لتأدية صلاة الاستسقاء.

وحسب المتتبعين، فإن نفس الفترة من السنة الماضية عرفت هطول أمطار غزيرة، عكس هذه السنة التي تأخر فيه هطول الأمطار.

ومن المنتظر أن تتحسن أحوال الطقس يوم الثلاثاء، ليعود الاضطراب الجوي إلى نشاطه بداية من يوم الأربعاء.