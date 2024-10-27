بَرَد وأمطار رعدية تتعدى 50 ملم محليا على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، باستمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، تكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت نشرية خاصة لذات المصالح، أن كميات الأمطار المتوقعة تتعدى 50 ملم محليا. وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد على الأقل.

وهذا على كل من ولايات النعامة، البيض، تيارت، الأغواط والجلفة.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم. إلى غاية منتصف الليل، على كل من ولايات الجزائر العاصمة. البليدة، المدية، المسيلة، البويرة، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، الشلف، غليزان، معسكر، سعيدة، تلمسان وسيدي بلعباس.

وافاد تنبيه بتسجيل نشاط لخلايا رعدية بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. على كل من ولايات برج بوعريريج، باتنة، سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، قالمة وسوق أهراس.

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