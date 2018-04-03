عاد الناخب الوطني رابح ماجر، لمواجهة الإنتقدات والسخرية كبيرة من قبل المتتبعين وأنصار المنتخب الوطني، بعد خرجته الإعلامية الأخيرة.

فبعد أن اتخذ “الفايسبوكيون” جملته الشهيرة “Taisez Vous” التي قالها ضد الإعلامي بالإذاعة الوطنية معمّر جبور في الندوة الصحفية عقب مباراة المنتخب الوطني.

أعاد ماجر الكرّة هذه المرّة حيث أصبحت جملة “ألــــو بورتو أعطونا براهيمي” تتصدر قائمة المنشورات والأكثر تعليقا عبر مواقع الواصل الإجتماعي.

تجدر الإشارة، إلى أن نجم بورتو سابقا لم يسلم من الانتقادات منذ تسلمه العارضة للمنتخب الوطني قبل عدة أشهر سواء من المتتبعين من الجماهير او الأخصائيين.