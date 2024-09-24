بُشرى.. إستيراد أزيد من 100 ألف عجلة لتخفيض الأسعار

تعرف السوق الجزائرية خلال الفترة الأخيرة، ندرة غير مسبوقة وإرتفاعا جنونيا في أسعار العجلات المطاطية للمركبات، ما تطلب حلولا إستعجالية لهذه الأزمة.

وعليه، تم استيراد أزيد من 100 ألف عجلة مطاطية، حيث وصلت أزيد من 240 حاوية للعجلات المطاطية إلى الجزائر، تحتوي على 3 علامات للشاحنات والسيارات.

وتهدف هذه العملية، إلى تموين السوق بكل أنواع العجلات، كما ستمكن من تخفيض الأسعار في السوق.

وتم إستيراد هذه الكمية الضخمة من العجلات المطاطية المخصصة للسيارات والشاحنات، من طرف المستورد الحاج العربي، بمدينة عين مليلة.

وعرفت الأسواق، ندرة غير مسبوقة وارتفاع جنوني في أسعار العجلات المطاطية، ما أدى إلى سخط كبير لدى أصحاب المركبات، خاصة سائقي الشاحنات والحافلات.

وحذر الجميع من خطورة هذه الأزمة، وتداعياتها الخطرة على مستعملي الطريق. ونادت العديد من الأصوات لضرورة التحرك بسرعة، لتوفير العجلات في أسرع وقت وبأسعار معقولة.