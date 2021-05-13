بُشرى سارة في العيد.. إستقرار الحالة الصحية للنجم صالح أوڤروت

فن وثقافة
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بُشرى سارة في العيد.. إستقرار الحالة الصحية للنجم صالح أوڤروت
بقلم نادية بن طاهر

بشر سليمان بخليلي، الشعب الجزائري، بإستقرار الحالة الصحية للفنان القدير صالح أوڤروت، بعد سفره للعلاج في فرنسا.

ونشر بخليلي صورا للمكالمة التي جمعته مع “صويلح” وكتب: “في صباح هذا العيد السعيد أنقل إليكم البشرى باستقرار الحالة الصحية لفناننا الكبير الأستاذ صالح أوڤروت”.

وأضاف بخليل: “بأمل كبير ورجاء لا ينقطع في المولى العلي القدير أن يُسبل عليه جناح الشفاء”.

وتابع ذات المتحدث: “عمي صالح يبلغكم أصدق تهانيه وتبريكاته وأخلص تشكراته وأنتم ترافقونه بالدعاء الصالح المستجاب إن شاء الله”.

وختم بخليلي، بتهنئة الجزائريين بالعيد قائلا: “تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير”.

https://www.facebook.com/Bakhelili.S/photos/pcb.614878069913652/614877583247034/


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