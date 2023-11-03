بُكاؤه يُمزق القلوب وهو يبحث عن أطفاله تحت الأنقاض.. أصعب مشاهد غزة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب فلسطيني في قطاع غزة، وهو يبحث عن أبنائه تحت ركام منزله في مشهد يمزق القلوب.

ويظهر في الفيديو، الأب المكلوم وهو يقوم بالبحث عن أبنائه تحت ركام منزله المدمر. ويناديهم بأسمائهم في محاولة يائسة للعثور عليهم.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، عن إرتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 9227 شهيدا منذ 7 أكتوبر.

وحسب بيانات الوزارة، ارتفع عدد شهداء غزة إلى 9227، بينهم 3826 طفلا و2405 نساء. فيما ارتفع عدد المصابين إلى 23516.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 198 شهيدا.

وناشدت الوزارة، كل الأطراف توفير ممر آمن لدخول الوقود والمساعدات إلى قطاع غزة.

https://t.me/Sputnik_Arabic/134134