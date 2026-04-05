تأثر سوق الأدوية بالحرب في الشرق الأوسط.. وزارة الصناعة الصيدلانية تحذّر!

دعت وزارة الصناعة الصيدلانية جميع المؤسسات الصيدلانية الناشطة في مجال التصنيع والاستيراد والاستغلال إلى الصرامة واليقظة لضمان التموين بالمواد الأولية.

وحسبما أفادت به الوزارة في تصريح لقناة “النهار”، فإن التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وتأثيرها على سلاسل الإمداد الدولية. قد يؤثر على توفر المواد الصيدلانية في السوق الوطنية خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

كما أشارت الوزارة، إلى أن المؤسسات الصيدلانية المعنية ملزمة بمتابعة كل التطورات فيما يخص تمويناتها. وإشعار المصالح المختصة بالوزارة دون أي تأخير بخصوص أي صعوبة من شأنها التأثير على تنفيذ برامجها الجارية الخاصة بالاستيراد أو التسليم. سواء تعلق الأمر بالمنتجات النهائية أو بالمدخلات الضرورية للإنتاج.

