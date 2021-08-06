قناة النهار تأثيرات كورونا على مرضى القلب..ومدى أهمية اللقاح بقلم قناة النهار نشر في 06 أوت 2021 - 08:11 اللقاح شارك غرِّد 207 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969171 اقرأ أيضا "الحماية المدنية :" سجلنا 4 حـ.ـوادث مرور ممـيتة في اليوم الأول من عيد الأضحى قناة النهار 21 جويلية "والدة كريم المغدور تبكـ.ـي بحرقة.."وليدي حبيب الناس كامل وكيما مـ.ـات يمـ.ـوت لي قتـ.ـلو قناة النهار 22 جويلية شاهد والد الفقيد الاعلامي كريم بوسالم يودع إبنه بكلمات جد مؤثرة.." لي عندو مشكل مع كريم يسمحلو" قناة النهار 25 جويلية آلو فارس: فطائر سهلة وبنينة 😋 وغريبية بالمكسرات ولا أروع قناة النهار 03 أوت