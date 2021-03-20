تأثير غير متوقع.. هذا ما تفعله حبة الأسبرين بكورونا

كشفت دراسة طبية حديثة، أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين يحمي رئة مريض كورونا.

وأوردت الدراسة التي أجراها فريق باحثين من جامعة جورج واشنطن، أن الأسبرين تقلل حاجة المريض من دخول المستشفى.

وأشارت أن الاستعانة بالأسبرين تقلل الحالات التي تدخل وحدات العناية المركزة من جراء كورونا.

وأفادت أن حبوب الأسبرين التي تباع بثمن رخيص في أغلب دول العالم، تستطيع أن تخفض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وكشفت الدراسة أن تناول الأسبرين أدى إلى خفض وفيات كورونا المسجلة داخل المستشفيات بنسبة 47 في المئة.

ووجد الباحثون أن حبة الأسبرين تجنب من يتناولها تخثر الدم، وهو ما يساعد على تفادي الإصابة بنوبة قلبية.

وانتبهت الدراسة إلى دور الأسبرين، عندما رصدت مشكلة تخثر الدم لدى كثيرين من مرضى فيروس كورونا.

واعتمد الباحثون على بيانات 412 مريضا بكورونا دخلوا عدة مستشفيات في الولايات المتحدة بين شهري مارس وجويلية 2020.

وأظهرت نتائج الدراسة أن أخذ الأسبرين خفض الحاجة إلى الوضع تحت جهاز التنفس الاصطناعي بنسبة 44 في المئة.