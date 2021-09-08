تأثير مدمر لكورونا على مكافحة فيروس نقص المناعة والسل والملاريا

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أن جائحة كورونا. كان لها تأثير كبير على مكافحة فيروسات نقص المناعة البشرية والسل والملاريا. مشددا على ضرورة تكثيف الإجراءات لضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية لوقايتهم من هذه الفيروسات.

وغرد الدكتور تيدروس أدهانوم ج جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، على “تويتر”. “تشير التقارير إلى أن كورونا كان له تأثير مدمر على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا. يجب علينا تكثيف الإجراءات بشكل عاجل لضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية التي يحتاجونها. للبقاء في مأمن من هذه الأمراض الفتاكة”.