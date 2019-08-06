تأجير محلات وشقق للشباب.. والخلاص بالشهر

المنتوج الجديد موجه لضعيفي الدخل من دون فوائد ربوية.. مدير بنك «السلام» ناصر حيدر لـ “الــنّــــهــــار”:

الزبون يقوم بتأجير المحل أو الشقة وبنك «السلام» يدفع المبلغ «كاش» ويقسطه للمستفيد بعدها

الدفع يكون من خلال دفع قسطين عند توقيع العقد وباقي المبلغ على مدار 12 شهرا

كشف المدير العام لمصرف «السلام» الجزائر، ناصر حيدر، عن إطلاق منتوج جديد عبر جميع وكالات بنك «السلام» الموجه للموظفين والتجار، بتسديد مستحقات كراء منزل مدة 12 شهرا أو أكثر.

ليتم بعدها تسديد الزبون بالتقسيط «الحلال» بداية من الشهر الثالث، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من

الموظفين على غرار الصيادلة والأطباء وممارسي المهن الحرة، لا يستطعون تسديد فاتورة الكراء دفعة واحدة.

وأوضح المدير العام لمصرف «السلام» الجزائر، ناصر حيدر، في تصريح خص به «النهار»، أن بنك «السلام»

يعمل على مواكبة السوق الوطنية وتغطية حاجيات الزبائن، من خلال توفير جميع الخدمات عن طريق منتجات تستند إلى الشريعة الإسلامية.

مضيفا أن البنك قام، مؤخرا، بإطلاق منتوج جديد لصالح الموظفين والتجار بكراء شقق ومحلات لسنوات، ليتم تسديدها بالتقسيط.

وأشار ذات المتحدث إلى أن طريقة عمل البنك تقوم على تسديد مبلغ الكراء دفعة واحدة، سواء 12 شهرا أو أكثر

حسب العقد الممضى بين الزبون وصاحب الشقة، ليتم بعدها تسديد المبلغ من طرف الزبون لصالح البنك بالتقسيط، بتسديد شهري بداية من الشهر الثالث.

وأوضح ذات المسؤول أن البنك يعمل على إطلاق منتوج جديد، تحت اسم «دفتر الحج والعمرة»، مضيفا أن

هناك فريق عمل يدرس إمكانية استفادة المكتتبين من عمرة أو حج من خلال مدخراتهم بالبنك، وبأسعار

تفضيلية، موضحا أن المشاورات قائمة بين الوكالات السياحية والديوان الوطني للحج والعمرة، والسفارة السعودية.

وقال ناصر حيدر، إن نقص السيولة البنكية أدت إلى تقلص نسبة قروض السيارات بالتوازي مع نقص العرض،

مؤكدا أن البنك يحرص على تلبية جميع الطلبات والملفات المودعة لديه، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لأصحاب

السيارات، الذين قاموا بدفع الشطر الأول، مؤكدا أن خلال السداسي الأول من سنة 2019، اشترى البنك 6500

سيارة تم بيعها بالتقسيط، مضيفا أن البنك يعمل على اقتناء 1500 سيارة أخرى خلال السداسي الثاني.

وأضاف المتحدث، أن البنك أطلق كذلك خدمة «ماي سلام» التي تحمل على الهواتف النقالة، أين يستطيع الزبائن

تحويل أموالهم عن طريق البرنامج الذي يحمل عن طريق الأنترنت، كما يسمح هذا التطبيق لرجال الأعمال بتسديد الرواتب عن طريق الهاتف.