تأجيل إجتماع “أوبك+” إلى الخميس 5 ديسمبر

أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول، أن “تحالف أوبك+” أرجأ إجتماعا لتقرير الخطوات التالية لإستراتيجيته لإنتاج النفط إلى الخامس من ديسمبر.

حيث سيحضر العديد من الوزراء القمة الخليجية الخامسة والأربعين في مدينة الكويت، دولة الكويت.

وأجرى وزراء كبار في أوبك+ محادثات قبل اجتماع التحالف الذي كان مقررا يوم الأحد المقبل لتحديد سياسة الإنتاج. كما سيكون هناك نقاش بشأن تأجيل زيادات إنتاج النفط المقرر أن تبدأ في جانفي

وكان من المقرر أن تعقد المجموعة اجتماعا يوم الأحد لتقرير سياسة الإنتاج للأشهر الأولى من 2025.

وسبق أن أعلنت المجموعة، التي تضخ نحو نصف نفط العالم، أنها ستقلص تدريجيا تخفيضات إنتاج النفط عن طريق زيادات صغيرة على مدى عدة أشهر في عامي 2024 و2025.