كشف مصدران في منظمة أوبك، اليوم السبت، عن تأجيل إجتماع “أوبك+” الإفتراضي إلى 8 أو 9 أفريل المقبل.

وأكد مصدران من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، لوكالة رويترز، أن الاجتماع الافتراضي الطارئ لأوبك وحلفائها لن ينعقد يوم الاثنين.

وأضاف ذات المصدر أن الإجتماع سيتم تأجيله على الأرجح إلى الثامن أو التاسع من أفريل الجاري.

مشيرا في السياق ذاته أن تأجيل الإجتماع سيكون لإعطاء المزيد من الوقت للتفاوض بين منتجي النفط حول الحد من إمدادات الخام.

هذا وأعلن وزير الطاقة، محمد عرقاب، أمس الجمعة، عن عقد اجتماع افتراضي لدول أعضاء أوبك+ يوم الإثنين 5 أفريل.