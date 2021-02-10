تأجيل إجراء مسابقات الدكتوراه في عدة جامعات

أعلنت، اليوم بعض المؤسسات الجامعية، عن تأجيل إجراء مسابقات الدكتوراه، لآجال لاحقة، بعد قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، المتعلق بضرورة إعادة برمجة تواريخ المسابقات و إعداد بروتوكول مرافق لتنظيم المسابقات خاص بكل مؤسسة.

ونشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان في صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك، أنه نظرا للظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، والعدد الهائل المسجل للمترشحين المقبولين لإجتياز مسابقة الدكتوراه، وحرصا على سلامة الجميع، توجب علينا في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم مسابقات الإلتحاق بالتكوين في الطور الثالث للسنة الجامعية 2020/2021،إلى ضرورة الأخذ بكل الإحتياطات اللازمة من أجل ضمان السير الحسن لها.

وحسب ذات البيان أنه في ظل ما سبق، يتعين على المؤسسات الجامعية إعادة برمجة تواريخ المسابقات وذلك بعد إعداد بروتوكول مرافق لتنظيم المسابقات خاص بكل مؤسسة يكون مؤشر من طرف الوزارة الوصية ويتضمن التدابير الوقائية ذات الصلة بالهياكل القاعدية للمؤسسة، تعداد المترشحين والمؤطرين القائمين على عمليات تنظيم المسابقة.

كما جاء في بيان وزير التعليم العالي أنه وطبقا لنص المادة 19 من القرار رقم 961 المؤرخ في 02 ديسمبر 2020، الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط اعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، فإن كل مراحل تنظيم المسابقة تتم تحت مسؤولية مدير المؤسسة الجامعية الذي يتوجب عليه السّهر في إتخاذ الإجراءات اللازمة.