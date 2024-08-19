تأجيل إيداع ملفات الترشح لدرجة أستاذ إستشفائي مميز وأستاذ مميز

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تأجيل عملية إيداع ملفات الترشح للتعيين في درجة أستاذ إستشفائي مميز وأستاذ مميز، إلى ما بعد الدخول الجامعي 2024-2025.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، تم تأجيل عملية إيداع ملفات الترشح للتعيين في هذه الدرجة. وإعادة فتح المنصة إلى ما بعد الدخول الجامعي 2024-2025.

وأوضح البيان، أن عملية تأجيل دفع الملفات، تأتي قصد تمكين الأساتذة المعنيين من تحضير ملفات ترشحهم في أحسن الظروف.