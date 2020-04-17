تأجيل استئناف الرحلات الجوية إلى 4 ماي

قررت إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، إرجاء تاريخ استئناف الرحلات الجوية إلى غاية الرابع من شهر ماي الداخل.

وعلمت”النهار أونلاين” من مصادرها الخاصة، بأن مديرية الصيانة التابعة للشركة قد تلقت تعليمات بتمديد عطل القاعدة العمالية التابعة لها إلى غاية 4 ماي الداخل، بعدما كان من المرتقب استئناف العمل يوم التاسع عشر من شهر افريل الجاري.

وحسب مراجع “النهار أونلاين” فإن، مديرية الصيانة أبلغت رسميا عمالها المتواجدين في عطلة بقرار التمديد تفاديا لحدوث أي إضطرابات كون تاريخ انتهائها يتزامن وأيام نهاية الأسبوع.

هذا، وارتفع حجم خسائر القاعدة بنسبة وصلت إلى ثلاثين من المائة عن صيانة كل طائرة مركونة منذ تاريخ الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي.