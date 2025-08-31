تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية لهذا السبب

تقرر تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة (2025-2026) إلى ما بعد العاشر سبتمبر، حسب ما كشف عنه، اليوم الأحد،مجلس الأمة عقب اجتماع مكتبه الموسع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، برئاسة رئيس المجلس، عزوز ناصري.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أوضح مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، أن أعضاء المكتب تطرقوا خلال الاجتماع إلى مجموعة من النقاط، أولها “الإعلان عن تأجيل مراسم افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026 إلى ما بعد العاشر من شهر سبتمبر، لتزامنها مع افتتاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية”. الذي ستحتضنه الجزائر يومي 4 و 5 من نفس الشهر.

كما تناول اللقاء أيضا اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان بحضور ممثل الحكومة من أجل ضبط برنامج الدورة البرلمانية 2025-2026. بالإضافة إلى المحور المتعلق بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني فيما يخص الزيارات الاستعلامية. و لجان الصداقة. بالإضافة إلى مختلف النشاطات الأخرى.