تأجيل الألعاب الإسلامية قونيا 2021 بسبب فيروس كورونا

تقرر رسميا تأجيل الألعاب الاسلامية المفترض اجرائها هذه السنة شهر سبتمبر في مدينة قونيا التركية بسبب الوضعية الصحية الحالية، حسب بيان للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي.

وأوضح الاتحاد ان قرار التأجيل جاء بعد اجتماع رئيس مجلس إدارته الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل مع مسؤولي اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة قونيا 2021 ،برئاسة محمد قصاب أوغلو، وزير الشباب والرياضة في تركيا.

وأبرز البيان ان التأجيل مرده إلى الوضع الصحي الراهن لتفشي فيروس كورونا، والصعوبات التي تواجهها بعض الدول في الحصول على التطعيمات اللازمة، وكذلك إجراءات الطيران في الدول الأعضاء بالاتحاد وهو ما قد يؤثر على مشاركتها في الدورة وتحقيق الهدف الذي أقيمت من أجله.