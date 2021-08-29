تأجيل الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزراء إلى الغد

تم تأجيل الإجتماع الإستثنائي لمجلس الوزارء، والذي كان من المزمع انعقاده اليوم الأحد، برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إلى يوم غد الإثنين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، سيخُصص الاجتماع، للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.

كما سيتم استكمال عرض ومناقشة مشروع قانون السمعي البصري، حسب ذات البيان.

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