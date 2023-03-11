تأجيل الإستفتاء الدستوري في مالي

أعلن وزير الإدارة الاقليمية واللامركزية المالي والمتحدث باسم الحكومة العقيد عبدو اللاي مايغا، أمس الجمعة، عن تأجيل الاستفتاء الدستوري في مالي الى موعد لاحق.

وكان من المقرر إجراء الإستفتاء الدستوري في مالي، يوم الـ19 من شهر مارس الجاري.

وقال مايغا، عبر التلفزيون الوطني المالي، أن هذا التأجيل له ما يبرره الصعوبات المتعلقة بتفعيل المناطق الجديدة. والتأخير في اصدار البطاقة البيومترية الآمنة وهي أيضا بطاقة الناخب وفقا لقانون الانتخابات الجديد.

ولم يوضح المسؤول المالي ما اذا كان لهذا التأجيل تأثير على الجدول الزمني الانتخابي بأكلمه.

وينص الجدول الزمني الانتخابي على اجراء انتخابات مقترنة للسلطات المحلية “المجالس البلدية والدائرة الاقليمية والمقاطعات” في الـ 25 جوان 2023.

وكذا إجراء الانتخابات التشريعية في الـ 29 أكتوبر والـ29 نوفمبر 2023 والانتخابات الرئاسية في الـ4 و الـ 18 فيفري 2024.