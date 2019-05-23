تأجيل الإمتحانات في مصر بسبب إرتفاع درجات الحرارة

أعلن مسؤولون في وزارة التربية والتعليم عن تعطيل الدراسة في إحدى محافظات جنوب مصر، اليوم الخميس.

جاء هذا بعدما حذرت الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة، بحسب ما نقله موقع “صدى البلد” المصري.

حيث تم تعطيل الدراسة في محافظة أسيوط، وهذا بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

ويأتي ذلك تماشيا مع قرار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي إلى يوم السبت.

على أن يتم استكمال باقي الامتحانات في موعدها، كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقا.

ويذكر أن درجات حرارة الطقس في مصر، قد بلغت مستوى غير مسبوق خلال شهر ماي الجاري، وسط توقعات بوصولها إلى الذروة في القاهرة.

وهذا بنحو 45 درجة مئوية، وبارتفاع يتراوح بين 7 إلى 8 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية.