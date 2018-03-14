«تأجيل البكالوريا البيضاء إلى غاية 15 ماي»

نجادي مسقم المفتش العام بوزارة التربية لـ النهار:

«الولّاة هم الذين سيتكفلون بدفع أجور الأساتذة المستخلفين»

كشف المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية، نجادي مسقم، عن تأجيل تاريخ البكالوريا البيضاء إلى غاية 15 من شهر ماي، عوض التاريخ المحدد سابقا بـ13 ماي، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال البرنامج وفق التعديل البيداغوجي الذي تم اعتماده في الولايات المتضررة من الإضراب قبل البكالوريا البيضاء.

وحسب المتحدث، فإن الانتهاء من البرامج سيتم قبل 15 ماي، وهذا حسبما أكده المفتشون الذين يعملون لإيجاد الصيغة الخاصة بتقليص الدروس مع المحافظة على المفاهيم الأساسية.

من جهة أخرى، كشف المفتش العام للبيداغوجيا، نجادي مسقم، أن الولاة هم من قاموا بدفع مستحقات الأساتذة المستخلفين الذين تم توظيفهم في مكان المضربين المنتمين لنقابة «الكنابست»، حيث تم تخصيص ميزانية خاصة على أساسها تم دفع أجور الأساتذة.

وقال نجاي مسقم في التصريح الذي خص به «النهار»، إن وزارة التربية الوطنية تكفلت بالأساتذة المستخلفين الذين تم توظيفهم من خلال تدوين أسمائهم واستدعائهم ضمن الأرضية الرقمية في حال تم شغر أي منصب، مشيرا إلى أن الوزارة ستتكفل بهم سواء عن طريق التوظيف أو الاستخلاف.

كما أعلنت الوزيرة عن «إصدار دليل يمكن من تفادي الاضطربات والكوارث الطبيعية أو الاجتماعية، حيث تعكف مجموعة من المفتشين حاليا على صياغته»، مشيرا إلى أن هذا الدليل يشمل الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة الاضطرابات وسيكون بمثابة مخطط استعجالي «لكي لا نبق في كل مرة كضحايا» و«لعدم ترك الفرصة لأي طرف ينشر الاضطرابات في القطاع».

هذا، وكانت وزيرة التربية الوطنية قد أكدت أثناء زيارتها الأخيرة لولاية البليدة، أن الدولة لم تتوقف يوما على إيلاء أهمية خاصة للقطاع بمنحه موارد هامة، مشددة على أن رئيس الجمهورية يؤكد في كل مرة وحتى في الظرف الحالي على المكانة الاستراتيجية للتربية بمنح مناصب مالية ومواصلة التوظيف في القطاع مع رفع التجميد على كل المشاريع التربوية.