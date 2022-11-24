تأجيل التحقيق مع خمري وإطارات سابقين بالوكالة الوطنية للإشهار إلى الأسبوع المقبل

امر وكيل وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد بتمديد الوضع تحت النظر لإطارات بالوكالة الوطنية للاشهار من بينهم مدراء سابقين بالوكالة.

و يتعلق الامر بالمدعو عبد القادر خمري الذي كان يشغل وزير الشباب الرياضة سابقا رفقة الشاعر لزهاري لبتر الذي كان يشغل مدير المنشورات بالوكالة الوطنية للاشهار رفقة إطارين اخرين،و ذلك في إطار مواصلة التحقيق القضائي الذي تقوم به مصالح امن ولاية الجزائر حول قضايا فساد طالت “الوكالة الوطنية للنشر والإشهار” و التي تتعلق بابرام صفقات مخالفة للتشريع و تبديد أموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة .

ومن المقرر ان يتم تقديم هؤلاء الموقوفين بداية الاسبوع المقبل بعد انتهاء التحقيق التكميلي الذي تقوم به مصالح الشرطة القضائية لامن ولاية الجزائر.