تأجيل التسجيلات لتلاميذ الأولى ابتدائي والتحضيري إلى غاية الموسم الدراسي المقبل

قررت وزارة التربية الوطنية تأخير عملية تسجيل التلاميذ للسنة أولى ابتدائي مع الدخول المدرسي المقبل وهذا بعدما تم تأخير العملية التي كانت مبرمجة فيما مضى في الفترة الممتدة من 1 افريل إلى 30 جوان ،وهذا حسب” المنشور رقم 07 المؤوخ في 14مارس 2016 الذي ينص أن بداية التسجيلات تبدأ من 01 افريل الى30 جوان “.

وحسب المعلومات المتوفرة فان التلاميذ المعنيين بعملية التسجيل في اقسام السنة أولى ابتدائي ،المولودين سنة 2014 اما التلاميذ الذين يتم تسجيلهم في الأقسام التحضيرية فيشترط أن يكونوا مولودين سنة 2015 .

وأكدت الوزارة أن التسجيل يكون حسب القطاع الجغرافي أو مكان العمل، وهذا بإظهار شهادتي الإقامة والعمل على التوالي، كما يسمح للتلميذ ذو الاحتياجات الخاصة أن يسجل في أي مدرسة تناسبه.

واشترطت الوزارة أن تشرع المؤسسات التربوية في تعليق الإعلانات أمام مقراته، قصد تمكين أولياء التلاميذ من الاطلاع عليها وتحضير الملفات التي تتضمن كل من شهادة الميلاد ونسخة من شهادة التلقيح وصورتين شمسيتين، إضافة إلى وصل الكهرباء والغاز قصد تجنب الاكتظاظ في الأقسام التحضيرية.

كما اشترطت الوزارة على مديري الابتدائيات أن لا يتجاوز عدد التلاميذ المسجلين في الأقسام التحضيرية 25 تلميذا، وفقا للمعايير البيداغوجية المعمول بها، كما أمرت مفتشي إدارة المواد بمتابعة ملف الأقسام التحضيرية عن كثب.