تأجيل التوظيف الخارجي.. والأولوية للمستفيدين من الإدماج

في تعليمة للوظيف العمومي موجهة لمختلف القطاعات التابعة له

القرار يشمل المستفيدين من جهازي الإدماج المهني والاجتماعي

أمرت المديرية العامة للوظيف العمومي، بتأجيل عملية التوظيف الخارجي، وتخصيص المناصب المالية الشاغرة للمستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني “DAIP” والإدماج الإجتماعي “PID” لحاملي الشهادات.

وحسب المراسلة، فإن المناصب المالية المتوفرة في كل قطاع تخصص لهذه الفئة، باعتبارها أولوية ولا يمكن إجراء عمليات توظيف خارجي في ظل توفر التخصصات المطلوبة ضمن المستفيدين من جهازي الإدماج الاجتماعي أو المهني، إذ تبقى العمليات مؤجلة إلى غاية تسوية الوضعية النهائية.

ويأتي هذا تطبيقا لقرار الحكومة المتعلقة بإدماج العمال الذين يعملون في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني “DAIP” والإدماج الاجتماعي “PID” لحاملي الشهادات، حيث اتخذت الحكومة، قرار الإدماج في مناصب دائمة لجميع المنتسبين لهذين الجهازين بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم ٣٣٦ / ١٩ المؤرخ في ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٩.

وكان وزير العمل، الهاشمي جعبوب، قد أعلن يوم 9 فيفري الماضي، عن إدماج 47 ألفا من أصحاب عقود ما قبل التشغيل على المستوى الوطني.

كما قال الوزير إن عدد المعنيين بعملية الإدماج يصل إلى حوالي 370 ألف شاب ينقسمون إلى فئتين، تخص الأولى أصحاب أكثر من ثماني سنوات خبرة والمعنية بالإدماج منذ سنة 2019، وفئة ما بين ثلاث وثماني سنوات خبرة، التي سيتم إدماجها خلال السنة الجارية.

وأكد جعبوب بأنه سيشرع، خلال الأيام المقبلة، في التفعيل الجديد لعملية إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، حيث “سنصل إلى الإدماج المكثف، ليتم الانتهاء نهائيا من هذه العملية خلال السنة الجارية”.

وقال وزير العمل والتشغيل، الهاشمي جعبوب، إن “الحكومة اتخذت قرارا استثنائيا بإدماج جميع المنتسبين إلى جهاز الإدماج المهني لحاملي الشهادات في مناصب دائمة، حتى وإن كانوا تابعين للقطاع الخاص”.