تأجيل الجمعيات الإنتخابية لمنظمات المحامين بسبب فيروس كورونا

قرر مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين تأجيل الجمعيات العامة الإنتخابية لمنظمات المحامين إلى تاريخ سوف يتم تحديده لاحقا.

وحسب بيان للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، فإن تاريخ انعقاد الجمعيات الإنتخابية سيتم تحديده لاحقا، مؤكدا بأن قرار التأجيل جاء وفق المادة 100 من النظام الداخلي لنظام المحاماة والحفاظ على صحة ممارسي هذه المهنة خاصة بعد تفشي وانتشار فيروس كورونا.

كما أضاف البيان، أن هذا القرار جاء تطبيقا لقرار السلطات العمومية بمنع التجمعات، كما ستبقى المجالس الحالية تمارس مهامها إلى غاية انتخاب مجالس جديدة.